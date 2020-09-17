中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山17日在《人民日報》撰文〈人民至上，生命至上〉指出，中國大陸基本恢復了正常生產生活秩序，並且實現了疫情的常態化防控。這可以說是奇蹟。中共總書記習近平強調：「人民至上、生命至上，保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價。」為挽救每一個生命傾盡全力，這是抗擊疫情的普遍共識，人民至上、生命至上是大陸抗疫鬥爭最鮮明的底色。

鍾南山說，對於廣大醫務人員來說，自己的工作是「健康所系、生命相托」。這份責任不但成為醫務人員在應對突發公共衛生危機時無畏前行的動力，還時刻提醒著醫者是人類與病魔鬥爭的最後一道防線，而這背後就是生命的重量。

文章稱，這次抗疫鬥爭讓我們更加明確：不管是面對急性傳染病還是多發、常見及危害大的各種慢性病，保障人民身體健康和生命安全，永遠是公共衛生及醫療戰線工作者的首要使命。

鍾南山認為，生命是寶貴的，生命對每個人來說都只有一次。「人民至上、生命至上」，為抗擊疫情鬥爭取得重大戰略成果提供了科學理念。這個理念體現在全大陸層面將重點放在預防上，不給病毒在全大陸傳播的機會，這樣才能把疫情範圍和感染人數牢牢控制住。如果放任病毒傳播，即使後來有再好的治療方法也難以控制住疫情。

文章指，當然，這不是沒有代價的。我們果斷關閉離漢離鄂通道，實施史無前例的嚴格管控。為了在這樣一個擁有14億人口的發展中國家有效控制疫情，讓一座千萬人口級別的城市按下「暫停鍵」，付出了巨大代價。但生命至上，這是必須承受也是值得付出的代價，因為經濟的損失可以補回來，人的生命如果失去就不會再來。

鍾南山表示，堅持人民至上、生命至上，還需要科技的支撐。習近平指出：「科學技術是人類同疾病鬥爭的銳利武器，人類戰勝大災大疫離不開科學發展和技術創新。」大陸醫療衛生事業不斷發展，在科技創新的推動下，基礎醫學、臨床醫學、預防醫學、中醫藥學各個方面都取得了眾多舉世矚目的成就。正是這些成就，成為抗擊疫情的最有力武器。

現在，正發揮新型舉國體制的優勢，集中力量開展核心技術攻關。例如，中國疫苗的研發在國際上處在第一方陣。接下來，大陸有信心在檢測方法、臨床救治、疫苗藥物等方面通過自身努力以及開展國際合作，取得新進展。在未來，將繼續依靠科技進步戰勝困難、解決問題，為確保「人民至上、生命至上」提供強有力的科技支撐。

(中時 )