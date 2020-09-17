國民黨黨主席江啟臣號稱「知美派」，主張「親美和中」，與大陸、美國保持均衡多邊關係，卻在拒絕美國在台協會（AIT）午宴邀約後，又因故拒赴大陸「海峽論壇」，落得兩頭空窘境，目前積極與美重啟接洽中。黨內立法院外交國防委員會委員AIT午宴喬不定，據傳與幾位區域立委認為自己英文不好、到現場如鴨子聽雷，不如留在選區跑行程有關。

根據《信傳媒》報導，國民黨內外交國防委員會委員共有5位，其中過半數同意出席AIT午宴，包括江啟臣本人、與南非淵源深厚的僑選不分區立委溫玉霞；至於有異議者，則是台灣區域選出的委員，他們擔心自己英文不好，到現場會如鴨子聽雷，因此備感壓力，權衡之下不如留在自己選區內跑行程，一個中午甚至還能跑到3攤，對區域立委而言實際多了。

就區域立委的立場而言，勤走基層天經地義；但就國民黨中央立場而言，與AIT相約的機會，一旦錯過就很難再重來了。此次AIT邀約，主因美方高官秘密來台，才把握機會拜訪藍綠立委，一但對方回國，機會沒有就沒有了。

對美國而言，國民黨仍為台灣最大在野黨，與執政黨同樣代表多數民意，彼此交流也很重要。因此藍營內部親美人士正不斷努力，盼能爭取到下此與美方代表見面的機會，不讓此次遺憾再度發生。

(中時新聞網)