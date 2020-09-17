台大陳姓副教授前年因積欠10個月的宿舍管理費7萬5110元遭校方提告，台灣高等法院維持一審判決，認定宿舍為國有財產，陳女積欠2個月以上的管理費校方可解除借用契約，判令她須返還宿舍，返還前按月給付2萬0085元。可上訴。

台大提起本件民事訴訟主張，2008年陳女與校方簽訂「職務宿舍借用契約書」，借用位於台北市新生南路3段的23多坪宿舍，雙方約定應按期繳納宿舍管理費，如積欠達2個月以上，台大得終止系爭契約。

校方表示，陳從2017年10月起至2018年7月積欠10個月宿舍管理費，校方在2018年7月30日催告但她屆期未清償，隔月於是終止契約要求陳女騰空返還宿舍，但她仍置之不理，才會提起訴訟。

陳則說，台大違法不續聘她，經她提起行政訴訟勝訴定讞後，2018年11月15日校方才補發薪水，她無從薪資扣繳每月宿舍管理費，不可歸責於她，況且行政爭訟終結後，她有權占有宿舍，並無不當得利。

一、二審都認為，校方依宿舍收費要點對欠交管理費的陳女終止爭契約屬於合法，況且陳女遷出爭宿舍後，仍可從事研究與教學工作，衡量陳女因占有宿舍所享有的利益及社會公益考量，校方終止契約並無違反比例原則。

合議庭表示，台大宿舍是國有財產，陳女積欠管理費達2期以上，校方為確保國有財產權利不受侵害而終止系爭契約，並非以損害上訴人為主要目的，屬正當行使權利之行為，判決陳女須返還宿舍且搬走前須按月付款給校方。

(中時 )