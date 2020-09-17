周三美股三大指數漲跌互見，聯準會的會後聲明雖令市場對於美國利率將長時間維持在近零水準更感樂觀，但受到科技股下跌拖累，標普500指數尾盤由升轉跌，終場小跌作收。

周三收盤，道瓊工業指數漲36.78點或0.13%，為28,032.38點。標普500指數跌15.71點或0.46%，為3,385.49點。那斯達克指數跌139.86點或1.25%，為11,050.47點。

聯準會於會後宣布基準利率維持於近零水準不變，其決策官員暗示為了達成央行設定之2%目標，該隔夜利率可能維持於近零水準直到2023年。

聯邦公開市場委員會（FOMC）在聲明中表示，由於通膨持續低於這個長期目標，因此委員會預計在一段時間內讓通膨適度高於2%，那麼久而久之通膨率平均就會達到2%。這意味著聯準會將長時間維持當前的寬鬆貨幣政策不變，不會因美０。國經濟復甦快於預期就急於收緊政策。

聯準會發布會議聲明後，道瓊指數與標普500指數一度站上盤中高點，道瓊指數曾漲逾1%，但隨即回吐漲幅。

美國保德信金融集團首席市場策略師Quincy Krosby表示，聯準會的政策聲明與主席鮑爾的談話比市場預期的更加鴿派，但科技股湧現獲利了結賣壓導致美股尾盤反轉。

蘋果跌近3%，臉書跌3.3%，亞馬遜跌2.5%，網飛（Netflix）跌逾2%，Alphabet和微軟均跌逾1%。

標普500科技股指數下挫1.56%，表現最為疲弱，通訊服務股跌1.21%次之。受此拖累，標普500指數在近收盤前翻黑。

受原油價格持續上揚激勵，能源股大漲4.05%，表現最強勁。

高盛（Goldman Sachs）上漲1.4%，力撐道瓊斯指數收於平盤之上。

受惠於調漲價格與燃油成本下滑，聯邦快遞上季獲利意外強勁，股價大漲5.8%。被視為經濟體質指標的道瓊運輸指數上漲0.7%。

Spotify下挫1.3%，因蘋果推出備受期待的訂閱包套服務Apple One，將使對手產品Apple Music更具價格競爭力。

(時報資訊)