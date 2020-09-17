高溫飆36度的「秋老虎」今最後一天，明起鋒面接近，天氣轉趨不穩定。周末受鋒面影響，氣溫明顯轉涼、水氣增多，北部、東半部「下雨細細冰冰的」，其他地區午後也有陣雨甚至雷雨。紅霞颱風持續往海南島南方海域移動，明天下午將登陸越南。

今「秋老虎」持續發威，天氣晴朗穩定，各地白天高溫衝36度以上，體感「炙燒」；午後降雨集中在山區，短而強。今各地氣溫：北部24至37度、中部24至38度、南部24至36度、東部22至36度。

明天（18日）起鋒面靠近，天氣開始不穩定；周末鋒面抵達，通過期間將帶來濕涼水氣，「尤其體感會特別明顯」。北部、東半部有局部陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，應留意較大雨勢。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今恆春半島及台東受巴士海峽移入雲系影響，有短暫陣雨，其他地區（山區為主）午後有陣雨。

至於今年第11號颱風紅霞，根據中央氣象局最新路徑潛勢預測圖，紅霞將持續增強，預估將往西北西移動，通過海南島南方海域後登陸越南中部，對台灣沒有影響。

(中時新聞網)