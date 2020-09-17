大家熟悉的網路紅人「黑男邱比特」於日前上傳新影片，影片中一位自稱單身的桌球妹，與一位台師大體操男配對，兩人在節目中看似都對對方互有好感，但就在影片曝光後，有一位疑似女孩男友的友人出面爆料，指稱這名女孩根本就不是單身。

黑男於14日上傳新影片，以「台體桌球甜心VS台師大體操型男」為題，節目一開始黑男先是找到了身穿藍色比基尼的桌球妹，確認她為單身後，她則表示自己喜歡體力好、外型高、有胸肌及腹肌的男生。於是，黑男替她遍尋到了一名175公分台師大體操男，兩人當眾調情，黑男建議兩人能多互動時，桌球妹則表明自己腳很酸，體操男二話不說抱起了她，曖昧感瞬間爆發。

不過影片曝光後，有一名自稱是桌球妹男友的友人，在臉書社團《爆料公社》發文，她表示這段影片實在是「看不下去」，她不明白若是已有同居男友，為何還要謊稱自己單身？而該名男友的IG本來還標記著桌球妹相關資訊，全都一併去除。

這篇貼文引來網友熱烈討論，不少人認為「這些都是套路」、「很多工作不能夠透露自己的交友關係狀態」、「沒結婚都能玩吧」、「見怪不怪」，不過也有另一派網友認為原PO似乎是太多管閒事了，男未婚女未嫁的事，都還說不準。

(中時新聞網)