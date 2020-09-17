黃鴻升（鬼哥）16日驚傳在北投住家中猝逝，享年36歲，與他擁有好交情的吳映潔（鬼鬼）得知消息後震驚難過，經紀人表示鬼鬼得知消息後還在整理情緒，「直到現在還沒有辦法接受這件事」。隔了近11個小時、約深夜零點左右，鬼鬼才連發三篇文，透過社群哀悼鬼哥「這一天好難熬」，表示「這樣的突然真的不能接受」。

回想與鬼哥的相處，感受他暖心的照顧，鬼鬼說：「你總是跟我逗嘴，讓著我，讓我追著你，其實你教會我好多事好多道理，從小我就想有個哥哥，謝謝讓我遇到了你，你是小鬼、我是鬼鬼，我們是三隻鬼，同是鬼的緣分，下輩子期待成為兄妹。」

最令她難過的是，兩人前幾天才一起錄《玩很大》，沒想到如今已天人永別：「我們沒有同一隊，可是看到你我就特別開心，你還給我2000塊買了三張專輯，我們還討論了我的舞台劇，你誇獎了我 還告訴了我怎麼樣可以更好，這些種種、以前種種，我都放在心裡，沒有未來種種了但你會永遠活在妹妹的心中。」直言仍盼望鬼哥過逝消息只是誤傳的玩笑話，不是真的，「我想你哥哥，會一直想你 」。

黃鴻升16日驚傳不幸消息。（翻攝吳映潔IG）

(中時 )