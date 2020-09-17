國內中型房車市場最近很熱鬧，福特六和上周發表20.75年式Ford Focus車系，並追加搭載獨立多連桿懸吊的17SLA四門車型；裕隆日產預計10月6日推出新世代SENTRA，昨舉辦媒體試駕，新引擎、新變速箱、新底盤，加上國產車唯一提供無線Apple CarPlay功能，74.9萬元起的預售價，對照規格、配備顯得誠意十足，業者表示，預售2天接單已破350台。

裕隆日產表示，為了展現全新的野性魅力，新世代SENTRA承襲自NISSAN家族V-Motion 2.0鍍鉻水箱護罩，搭配鷹式LED陣列式頭燈和狩痕雙色切削式鋁圈；車身設計顛覆傳統房車想像，以豪華房車寬高比，打造兼具跑格且流線的潛伏式低車身，呈現侵略帥氣的獵駕外型。

內裝方面，搭配NISSAN的3D Relax紓壓皮椅、源自GT-R設計的跑格三環式出風口和同級最大9吋X-Media V智慧影音多媒體系統，營造豪華與科技感；消費者除了享用無線連結Apple CarPlay，亦可加價選配無線充電板。受惠全新底盤，乘坐空間表現亮眼，2712mm軸距大器座艙提供最舒適的乘坐享受，後行李廂容量達560L。

新世代SENTRA將有旗艦版、尊爵版和尊爵智駕版3款，全車系標配ICC智慧型全速域定速控制、PFCW超視距車輛追撞警示、IEB/P-IEB車輛/行人防追撞緊急煞車，與LDP車道偏離預防系統等NIM主動安全配備。新車造型顯得相當低趴，風阻係數僅0.26，較前款降低14%，全新導入的1.6L引擎具138ps/17.2kgm最大動力輸出，搭配第五代X-CVT變速系統，擁有同級最佳的17.7km/L油耗表現，亦較前代的15.1km/L大幅提升。

試駕車為尊爵智版，並採炫目橘x黯夜黑頂車色外觀，車身鈑件摺線展現躍動肌理，在日光照射下顯得特別搶眼，座艙內TWO-TONE配色有著奢華感，座椅舒適度很高，中控台9吋X-Media V提供清晰視覺效果，下方三環空調出風口兼具質感與實用功能，起步加速力道不錯，中段再加速則較溫和，動態感偏向舒適，若偶爾想熱血駕馭，可藉由排檔桿上Sport鍵切換，提供更明顯的加速力道。

炫目橘x黯夜黑頂雙色車型。（陳大任攝）

即日起至10月5日，預售優惠限時開跑，入主任一車款送價值2萬4900元伊萊克斯無線吸塵器；預售期間下訂尊爵版，僅需加價5000元便可升級尊爵智駕版。

駕駛艙很豪華，中央扶手寬闊。（陳大任攝）

多功能方向盤握感佳。（陳大任攝）

三環式跑格出風口設計源自GTR。（陳大任攝）

排檔桿質感佳，後方有Sport鍵。（陳大任攝）

倒車時，3D AVM可提供車輛周邊影像。（陳大任攝）

尊爵版以上標配無線Apple CarPlay功能。（陳大任攝）

3D紓壓護脊座椅讓長途旅行更舒適。（陳大任攝）

後座椅型設計讓兩側乘客坐得更穩。（陳大任攝）

車門飾板採取皮質與類碳纖維搭配，質感不錯。（陳大任攝）

(中時 )