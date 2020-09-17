黃鴻升打造潮店表示實體店面會先暫時休息。（圖／翻攝自aes_taipei IG）
黃鴻升打造潮店表示實體店面會先暫時休息。（圖／翻攝自aes_taipei IG）
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_ 謝謝大家 一直以來支持著AES以及鬼哥 今天的噩耗 不管是同事，家人，朋友，粉絲們都非常捨不得 _ 鬼哥是一個待人非常親切 跟員工們很多溝通交流 很多很有創意的想法 服裝上更是更多超前的穿搭概念 以及很多龜毛的堅持 而使我們12年一起共同成長 _ 而 AES 是鬼哥唯一留下來 可以繼續傳承的精神 從 2008 到 2020 服飾的走向，材質，設計不斷進化 鬼哥堅持著 AES 不僅僅只是一個掛著藝人光環的品牌 而是一個可以獨立運作的街頭服飾品牌 _ 慢慢用圖文照片教導每一位客人 讓每一位客人慢慢學習 想要穿得好看穿得帥甚至舒服 不僅是模仿鬼哥的穿搭 更是可以去揣摩更多可能性 _ AES 2020 A/W 是鬼哥參與設計，聯名等等企劃的最後一季 還有一些秘密計劃發表等等..... AES團隊會把所有計劃全部執行完成 讓在天堂上的鬼哥，黃鴻升，黃老闆放心 _ 而AES會繼續運作 持續帶給各位更多的驚喜 _ 由於目前會有很多事情要處理 店面暫時會#近期無限期店休 網路會照常運作 商品會盡快送到各位手中 _ 最後 鬼哥您辛苦了～ 可以好好休息了～ 這裡有我們～請放心 #AESTAIPEI @aes_alien #小鬼黃鴻升

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「小鬼」黃鴻升昨(16日)突傳在北投家中過世，享年36歲，消息傳開引來圈內好友和粉絲無限哀悼，他12年前一手創立的潮牌「AES」昨晚也在官方臉書回應此事，透露小鬼多年來都堅持用照片引導客人學會穿搭，不僅是模仿他，之後團隊會將他未正式推出的企劃繼續完成，但為了處理後事，最近會無限期店休。

潮牌「AES」昨發文表示，黃鴻升私下是個待人親切，有很多想法和超前概念的人，話雖如此而他一點也不隨便，有很多龜毛的堅持，12年前黃鴻升打造該品牌，「是鬼哥唯一留下來，可以繼續傳承的精神」，服飾的走向、材質、設計也不斷進化，「鬼哥堅持著，AES不僅僅只是一個掛著藝人光環的品牌，而是一個可以獨立運作的街頭服飾品牌」。

「AES」也說，小鬼希望用圖文照片去「教導」客人穿搭，「不僅是模仿鬼哥的穿搭，更是可以去揣摩更多可能性」，今年小鬼還有參與設計、聯名最後一季，跟未發表的秘密計畫，「AES團隊會把所有計劃全部執行完成，讓在天堂上的鬼哥，黃鴻升，黃老闆放心」。

雖黃鴻升過世，但AES表示不會因此停歇，會繼續運作，又由於目前有許多事要處理，實體店面近期無限期休息，網路方面照常運作，網友回：「鬼哥會在外星祝福著一切」、「希望你們能好好把AES運作下去」、「捨不得」、「謝謝你，陪著我長大」。

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(中時新聞網)

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