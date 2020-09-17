「小鬼」黃鴻升昨（16日）在家中猝逝，享年36歲，小鬼被爸爸發現倒臥家中、已四肢僵硬、沒任何氣息，白髮人送黑髮人，令人鼻酸，緋聞女友峮峮昨深夜打破沉默，曬出黃鴻升側睡照悲痛認愛，其實小鬼曾透露過想在35歲前成家，不過他後來收回這個念頭，還說絕對不會結婚，背後的溫柔原因讓人心疼。

峮峮昨深夜發長文、曬黃鴻升側睡照悲痛認愛，峮峮透露，小鬼日前才說「我們不要結婚好嗎？」原來小鬼就怕他未來如果「怎麼了」，峮峮可以不用負責任，還可以是一張白紙嫁給別人，黃鴻升的暖男個性逼哭眾人。

隨著黃鴻升身邊的兄弟修杰楷、坤達、歐弟等人都步入家庭，根據《自由時報》報導，小鬼過去曾坦言羨慕好友步入人生下階段，並表示希望在35歲前成家，但小鬼上月底又改口說「我絕對不會結婚的」。

原來，小鬼就擔心他有遺傳疾病，老了必須洗腎度日，他不願也不捨另一半受這種身心煎熬，未料黃鴻升卻在北投家中驟逝，享年36歲，留給外界無限傷痛，而檢察官將在明（18）日解剖釐清死因，家屬今開會協調相關後事，最快明天架設靈堂。

(中時新聞網)