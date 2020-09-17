台中市政府警察局南屯派出所，日前下午17時許接獲110案件，稱於南屯區東興路與文心南五路口有一名迷失老婦人需要警方協助。員警莊至璿、林昕芃火速前往報案地點，透過警政系統查詢確認老嫗身分後將其安全護送返家，警方積極為民服務之舉深獲家屬感激。

警方指出，員警到場時該名迷失老嫗不好意思地笑著說，抱歉又要麻煩你們了，員警一聽，心想老嫗應該不是第一次迷路。詢問該名迷失老嫗只記得自己的名字、大概的出生年份，但不記得身分證字號，莊員利用警用人臉辨識系統，成功辨別老嫗身份，原來這名徐姓老嫗已高齡81歲，上週才迷路報請警方協助返家。

警方表示，經查老嫗住家距離報案地點僅500公尺，員警立即協助載送老嫗返家，家屬看見老嫗時哭笑不得，直向員警說抱歉，表示已經多次勸告母親不要亂跑，但母親生性好動，時常在家坐不住就趁家屬未注意時，偷偷跑出去「探險」，因徐姓老嫗日漸年長，記憶力不如從前，迷路的狀況也越來越頻繁，警方也提供家屬如何預防迷失老人的相關處理作為，避免危害發生。

南屯所長周景彬強調，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

(中時 )