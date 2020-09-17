中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」17日刊發〈謊言和欺騙戰勝不了新冠病毒

〉文章指出，11日第74屆聯合國大會全會以壓倒性多數通過了新冠肺炎疫情綜合性決議：「開展國際合作，踐行多邊主義、團結互助，是全世界有效應對新冠肺炎疫情等全球危機的唯一途徑。」公道自在人心。中國同世界各國攜手合作、共克時艱，為全球抗疫貢獻智慧和力量，這是無可爭辯的事實。美國一些政客針對中國潑髒水、扣帽子的醜惡行徑，無論怎樣包裝都是不攻自破的謊言和欺騙。

文章表示，上周舉行全中國大陸抗擊新冠肺炎疫情表彰大會。大陸本著公開、透明、負責任的態度，積極履行國際義務，第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織主動通報疫情資訊，第一時間發布新冠病毒基因序列等資訊，第一時間公布診療方案和防控方案，毫無保留同各方分享防控和救治經驗，盡己所能為國際社會提供援助，向200多個國家和地區提供和出口防疫物資，以實際行動幫助挽救了全球成千上萬人的生命。同樣令世人讚佩的是，中國生產生活有序恢復，中國成為疫情發生以來第一個恢復增長的主要經濟體。

文章引述，「中國科學家在這場全球範圍的疫情應對中作出突出貢獻，那些反華聲音顯得與現實格格不入。」《柳葉刀》主編理查·霍頓撰文指出，「將疫情歸咎於中國的根本企圖是重寫歷史，以掩飾自己在疫情應對時的失敗表現。」這樣的尖銳批評，直指美國一些政客為了一己私利，不惜漠視生命、蔑視科學，以不負責任甚至極其危險的言行，傳播「政治病毒」的行徑。

鐘聲指出，謊言和欺騙戰勝不了新冠病毒，「甩鍋」推責只能是損人也害己。美國《時代》周刊近期的封面觸目驚心：每天的死亡資料匯成一個刺眼的數字──「200000」，警示美國因疫情而死的人數正衝向20萬。在全球經濟最發達、醫療水準最先進的美國，疫情導致如此悲劇令人痛心。世人要問：究竟什麼樣的數字才能喚醒美國一些政客的良心，才能讓他們選擇尊重事實、尊重科學、關心本國人民生命健康，回到全球團結抗疫的正道？

文章認為，面對新冠病毒這一人類共同的敵人，唯有團結合作，才能戰而勝之，這是當前國際社會的廣泛共識。美國一些政客站到國際社會的對立面，藉疫情大肆攻擊抹黑他國，蓄意破壞國際社會團結抗疫努力。殊不知，他們執意在應對疫情的道路上南轅北轍，對其本國的危害已是難以承受之重。

(中時 )