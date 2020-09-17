索尼發表最新遊戲機PlayStation 5(PS5)，售價為499.99美元，無光碟數位版本售價為399.99美元，第一波上市日期為11月12日，為與微軟新款遊戲機Xbox在年底打開銷售大戰。

索尼PS5售價與微軟新遊戲機相同，微軟在九月初宣布新款Xbox Series X售價為499.99美元，將在11月10日上市。但是PS5數位無光碟版本在性能和硬體上沒有縮減，實質上卻提供很多折扣。硬體售價定位決定了遊戲機的生存，因為製造商希望先吸引大量消費者，以吸引更多遊戲開發商加入陣營。

索尼與微軟都希望獲得經常性收入，索尼表示PlayStation Plus訂戶也可在舊款的PS4中繼續獲得進入。遊戲產業營收一直在下降，而新冠疫情的影響卻讓索尼股價自三月以來上漲46%。

Creative Strategies分析師Milanesi表示，即將進入年底的購物旺季，人們將在疲軟經濟和居家娛樂需求提高之間尋找平衡點。

PlayStation 5將在11月12日銷售，首波地區為美國、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭和南韓，其餘地區包括台灣將在11月19日開始銷售。

(時報資訊)