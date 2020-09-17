屏東縣恆春白砂海岸在(15日)凌晨，有30餘名越南偷渡客搭載台灣籍漁船金滿順號在當地跳海搶灘上岸，海巡署與警方連續2天動員搜索恆春與墾丁地區，今天清晨又逮捕一名越南男性偷渡客，目前為止已經逮捕34人，目前還有2人在逃。岸，意圖不明，於是通報恆春海巡隊前往攔檢，海巡警艇抵達時，竟發現一艘滿載越南偷渡客的台籍漁船。隨即要求停船接受登檢，當警艇接近時，船上的越南偷渡客卻突然穿上救生衣，依序地往海中跳，此舉嚇壞海巡隊員，除了立刻進行援救外，也通報岸巡隊緊急派人前往岸際圍捕。

越南偷渡客墾丁搶灘，海巡2天連逮34男女，目前2人仍在逃。(戴志揚翻攝)

只見男女偷渡客全都奮力的往岸上游去，由於當地礁石眾多，海巡隊員也不敢大意，想盡辦法

15日凌晨，海巡署岸際雷達發現墾丁白砂海域有不明船隻出現，而且突然從白紗外海轉進沿用警艇靠近，將海中的偷渡客拉上警艇，另外岸巡隊也立刻通報附近哨所全力出動人力，封鎖道路進行圍捕。

不過當地海岸地廣人稀，而且四處佈署海巡與警方攔截點，因此大多數上岸的越南偷渡客都隱身在樹叢與礁石縫，甚至廢棄的碉堡內，以及附近廢棄民宅，經過2日大搜捕，總共逮捕34人。

由於社則載運偷渡客金滿順號船長堅稱不清楚載多少人，海巡幹員只好針對已經被逮捕的越南偷渡一一訊問比對，最後發現還有2名偷渡客不見蹤影，目前仍將繼續緝捕。

(中時新聞網)