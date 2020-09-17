日本海事協會（ClassNK）與日本郵船株式會社（NYK Line）、IHI原動機株式會社（IHI Power Systems Co., Ltd.）共同簽署了一份聯合研發協議，其目的為研發世界首艘氨燃料拖船的實用化。

隨著2016年巴黎協定的生效，全球加速了推動去碳化的步伐，減少溫室氣體排放也成為航運業界的重大議題。2018年時，國際海事組織（IMO）已設定目標，要在2050年以前，使國際海事產業排放的溫室氣體減半，並盡早於本世紀結束之前，達成零排放目標。

由於燃燒氨氣時並不會排放二氧化碳，因此被視為是新一代燃料的新希望，以減緩航運業對全球暖化造成的影響。此外，也有專家提出藉由使用不含二氧化碳的氫氣作為氨氣的原物料，期望能實現零排放的目標。

因此，上述三家企業組成的研發團隊決定開啟氨燃料拖船的聯合研發計畫。這三家企業先前已共同開發一艘名為「SAKIGAKE」液化天然氣（LNG）燃料拖船，於2015年竣工，是日本首艘使用LNG作為燃料的船舶，而在開發、建造與航駛「SAKIGAKE」所累積的相關知識，將可活用在這次氨燃料拖船實用化的研發計劃。

研發團隊將會繼續從技術與航駛層面，進行氨燃料作為拖船適用之船用燃料的引進與推廣。

具體而言，在2020年度，研發團隊將會處理船體、引擎與燃油供應系統之技術開發，以及安全航駛方法。在評估研發結果的實用性之後，研發團隊將會著手研究與擬定氨燃料拖船的建造計劃。

聯合研發計劃之工作分配如下：

日本郵船：船體與燃油供應系統之研究與設計 ，以「SAKIGAKE」經驗為依據之航駛方法驗證

IHI：引擎與廢氣二次處理設備之研究與設計 日本海事協會：氨燃料拖船之安全評估

如能實現引進氨氣成為船用燃料，業界相當期待能成為航運業去碳化的實用解決方案。此聯合研發計畫的構想是先在需要大馬力輸出的拖船上實現船用氨燃料的應用，再建立此項技術與操作所需條件。

因為氨氣是新一代燃料的熱門候選燃料之一，若能讓使用氨氣的船用設備商業化並建立船舶航駛的方法，日本海運業期望能為國際航運業的去碳化做出重大貢獻。

(工商 )