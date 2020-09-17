亞洲藏壽司今掛牌。（翻攝奇摩股市）

亞洲藏壽司（2754）於今（17）日掛牌上櫃，承銷價55元，開盤以112元開出，漲幅103%，早盤最高來到120.5元。中籤的投資人若在此價位賣出，等於一張現賺6.55萬元，但跟申購時動軋逾20萬元溢價有很大落差。

藏壽司承銷過程中，由於溢價相當驚人，價差最高一度超過23萬，吸引逾53萬人追捧參與抽籤，申購過程中凍結近300億元資金，中籤率僅0.3%，引發市場高度關注。

亞洲藏壽司是日本Kura Sushi在台子公司，2014年在台先以「台灣藏壽司」之名搶灘並開出首店，2019年6月更名「亞洲藏壽司」、並於6月28日登錄興櫃交易，轉上櫃後實收資本額將自3.78億元增至約4.49億元。

亞洲藏壽司主要經營連鎖迴轉壽司之餐飲服務，108年合併營業收入為19億2,625萬元，稅後盈餘為8,871萬元，每股盈餘為2.33元。109年上半年合併營業收入為10億1,043萬元，稅後淨損為1,525萬元，每股虧損為0.40元。

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