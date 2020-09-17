黃鴻升16日驚傳意外猝逝，曾與他合拍電影《舞極限》的周定緯，想起三年前兩人一起在馬來西亞拍攝時的情景，彷彿歷歷在目，周定緯仍記得小鬼當時主動又熱情地對他說「好開心終於和你變比較熟了」：「他，就是這麼親切沒架子的一個人！雖然認識了很久，但當我聽到這句話時心裡還是被暖到了，因為我的不善交際，總是和人客氣問候之後不容易接下去話題聊天，但和鬼哥自從一起拍了戲之後，我們的互動變多了，他就像個大哥哥般用著爽朗的聲音與我分享他的想法、他的音樂，他的理念，之後只要去錄他的節目他只要看到我就是兄弟間自然的打鬧問候，叫人怎麼能不愛他。」

拍攝電影時，周定緯看到小鬼對於表演的熱情，以及敬業認真的工作態度，「用爽朗的嗓音主動幫助沒經驗的舞者演員們練習表演，親切熱情沒架子是他的招牌，而就連不屬於強項的舞蹈也是每天拼了命地練習從不喊累；謝謝鬼哥，你的親切、你的友善、你的熱情、你的活潑、你的幽默、你的真誠，你的認真，一切都是這麼樣的歷歷在目」。周定緯難過直言「老天爺很壞心」，把這麼溫暖的一位哥哥從大家身邊帶走，「但你將永遠活在我心中，一個很棒的大哥哥，一個很值得學習的好前輩，我們未來再相見」，最後標註著「很想念你」，令人鼻酸。

黃鴻升（右）與周定緯三年前一同合作電影。（翻攝周定緯IG）

(中時 )