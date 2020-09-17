權值股龍頭台積電今日除息2.5元，但昨並未出現先前棄息賣壓模式，反因蘋果採用台積電5奈米晶片話題激勵，大漲2.92%、收458元，外資買超台積電更創2個月來最大量，顯示市場信心，但今開盤卻湧現賣壓，下挫3.5元至452元，是否能當日填息有待觀察。不過長期而言台積電仍被看好，里昂證券報告更將台積電合理股價上調至600元。

台股今日有台積電、精元、金橋、振樺電、富鼎等5檔除息，大盤總計會蒸發21.7點，台積電就佔21.5點。台積電近4次除息後填息日期最長曾達11天，不過有2次是１日填息，今年3月19日除息(2019年第3季獲利)2.5元前夕正逢全球股災，外資連9賣台股，當時台積電遭外資賣超逾32.9萬張，也只花2日；6月18日除息前夕也因美國疫情重燃風險，遭外資提款20億元，則是1日填息。

但由於台積電在晶片先進製程遙遙領先競爭對手三星、英特爾，周二蘋果發表會iPad Air 4成為全球首項使用5奈米製程的A14晶片，且代工訂單由台積電獨拿，加上下個月發表iPhone、11月發表新Mac也都是台積電全包，蘋果供應鏈效應讓台積電後勢看漲。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝分析，台積電是輝達(NVIDIA)人工智慧與行動運算的主要晶圓代工廠，加上ARM架構CPU崛起，輝達收購ARM，台積電還是受惠。而根據IDC(國際數據資訊有限公司)分析，台積電會繼續在先進製程競賽中領跑，除現有5奈米製程，之後3奈米製程也不例外。

(中時新聞網)