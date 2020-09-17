觀光局提醒民眾從事露營活動時應先上「露營專區」網站查詢露營場是否合法。（參山處提供／陳世宗台中傳真）

近年來露營活動越來越盛行，從事露營活動的民眾宜選擇合法露營場，為使民眾出遊前能分辨露營場地合法性，交通部觀光局已在107年建立「露營專區」資訊平台（網址：https：／／gis.tbroc.gov.tw／TTE／index.jsp），提供民眾查詢露營區資訊（含符合與違反相關法令情形），依露營區名稱、所在縣市、公有合法、國家風景區、國家公園等條件查詢，以維護露營活動安全及民眾自身權益。

交通部觀光局指出，為確保露營活動安全，露營場經營業者須訂定緊急應變、緊急救護及遊客疏散計畫、明白揭示投保公共意外責任險資訊及收退費機制等資訊，以保障民眾出遊安全與消費權益。

觀光局表示，因露營場涉及土地使用或開發有多元主管機關及法令，為查緝非法開發山坡地、農牧用地、林業用地破壞表土等經營露營場行為；該局已函請各相關主管機關如行政院農業委員會、內政部營建署、經濟部水利署、財政部國產署及各縣市政府落實執法、強化露營安全管理及國土保護，每月回報非法露營場經營者的查處及輔導情形。

觀光局提醒民眾從事露營活動時應先上「露營專區」網站查詢露營場是否合法，因為山坡地、河川地易因氣候因素發生土石崩坍、溪水暴漲等危機，容易發生旅遊安全問題；觀光局也提醒從事露營活動應注意：（1）充分的行前規劃與準備（2）選擇合法的露營場地（3）避免進入危險地區或溪谷、水域（4）提高警覺注意安全（5）在無人經營之場域露營尤應注意有無禁止或限制之公告或警示（6）不帶走也不留下任何東西，才能「開心遊，平安歸」。

(中時 )