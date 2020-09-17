藝人小鬼（黃鴻升）16日被發現陳屍在北投自家豪宅浴室外與臥房走道間，口鼻出血、遺體僵硬，檢方正相驗釐清死因。小鬼生前相當孝順，曾受訪透露提款卡和印章都給爸爸保管，每個月只領5萬當生活費。

小鬼的父母很早就離婚，從小他跟奶奶、爸爸和妹妹相依為命，感情相當緊密。進入演藝圈後，黃爸爸發現小鬼的存款不多，氣得痛罵：「你怎麼這麼不自愛！」加上當時熱愛買名牌、玩具，曾在法國巴黎刷爆信用卡，他決定把財務交給爸爸管理，只留下副卡，每個月靠爸爸給的5萬月薪生活，如果錢不夠了，會變賣自己的東西度過，或是這個月收入不錯，爸爸會再多給幾千塊，限制金錢的模式持續7年從未中斷。

爸爸掌管財務後，小鬼少了揮霍的空間，終於守得住財，擁有自己的一棟房子，感情方面也不受金錢影響，因為他同意爸爸的想法「用錢把妹，妹不會長久」如今卻傳來噩耗，令人惋惜。

小鬼驟逝的原因引發外界好奇，據《ETtoday》報導，法醫高大成分析小鬼2可能死因，一為心肌梗塞，二為洗澡過程時跌倒，導致顱內出血死亡。不過高大成認為心肌梗塞的可能性較低，因為若是此原因致死，小鬼遺體應該是在浴缸內被發現比較合理，不過真正死因仍待法醫解剖後才能釐清。

(中時新聞網)