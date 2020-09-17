（台灣之星祭樂齡資費，銅板月租60元送每月3GB+終身4G輕速上網吃到飽。圖/台灣之星提供）

台灣之星繼之前推出「U15小孩」孩子門號免費領後，再度針對60歲以上樂齡族推出「O60樂齡」專屬方案 ，終身月租60元單辦門號方案。

其中，由於樂齡族群在語音通話仍有高度需求，且使用Line與親友聯繫、與孫子女視訊互動及瀏覽Facebook等即時通訊軟體的時數也持續提升，因此，台灣之星此次在綁約期間內上網流量上直接提供3Mbps 輕速上網吃到飽，每月再送4G不限速上網傳輸量3GB，並可享網內互打免費、網外+市話最高60分鐘免費。

另外，若想為爸媽添購生活3C用品，也可選擇搭配手機／3C家電／購物金，月租399元起，SAMSUNG GalaxyA31、THOMSON 2.5L氣炸鍋、家樂福3,000元購物金等實用商品，都可免費帶走。

根據聯合國世界衛生組織（WHO）算法指出，台灣65歲以上長者人口總數，將在2026年超過480萬、約占全國20％，正式進入「超高齡社會」，而依照中華民國國家發展委員會統計，現在每4.4名青壯年須扶養1名長者、5年後將減少為每3.4名青壯年扶養1名長者，加上養育兒女的生活開銷，三明治族群的經濟壓力正逐年持續增加。

同時，隨著現代醫學快速進步，人生的後半場時間延長，擁有比過去更多時間、空間可以建立並享受更多元的生活，甚至學習最新的數位科技、跟上時代腳步，不受年齡數字所限制的「無齡」生活型態正逐漸成形。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，不同年齡/族群的電信需求及使用習慣都不一樣，沒有理由付一樣的錢，卻換來日常生活中根本用不到的服務，因此，台灣之星長期經營分眾市場，針對15歲以下孩童（U15）、25歲以下學生（U25）及60歲以上樂齡族（O60）的不同使用習慣，都設計了專屬的資費供消費者選擇，就是希望可以全方位滿足家戶中每一個不同年齡階段家人的日常行動通訊使用需求。

朱曉幸強調，高齡化將是未來社會的新常態，子女的生活經濟負擔只會增加不會減少，所以這次台灣之星推出的方案不只可以讓長者輕鬆接軌數位生活，更為所有身負家庭重擔的子女們分擔經濟壓力，更省心、更省荷包。

(工商 )