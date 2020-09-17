亞太電信5G飆速進擊！繼日前宣布與遠傳進行共頻共網合作，未來網路品質大幅提升，在5G應用布局也馬不停歇。GtTV除進行介面、終端和內容三面向改版，亞太電信也正式宣布攜手全球最大華語音樂發行商杰思國際娛樂，10月17日將在Gt TV及三創生活園區舉辦「潮流新聲 無限可能」Gt TV首場5G 4K多視角演唱會，進行線上及線下串聯，打造華麗酷炫的直播盛宴。

亞太電信表示，5G時代將帶來更廣泛的應用，而網路品質更是影響影音體驗的關鍵，亞太電信響應政府政策，透過共頻共網合作，提升網速，未來5G網速極速理論值最高可達1Gbps，此外，針對用戶使用介面進行優化，攜手更多內容和平台業者合作，豐富5G加值應用，提供消費者嶄新的5G服務和體驗。

「潮流新聲 無限可能」Gt TV首場5G 4K多視角演唱會將開放全民體驗，票價0元起，不僅售票親民且卡司堅強，還邀請《狼人殺》新生代饒舌創作歌手婁峻碩、金曲入圍樂團慢慢說、雙人創作組合 Limi同台演出，一次體驗電音、嘻哈、民謠多種曲風，透過Gt TV還可自選喜愛偶像視角，在家也能零時差體驗演唱會「搖滾區」的沉浸感。

亞太電信指出，消費者體驗至上的年代，走在潮流與時尚最前端的娛樂文化亦是如此，潮流新星世代婁峻碩、慢慢說和Limi翻玩5G新科技，由杰思國際娛樂與亞太電信共同打造4K多視角直播演唱會，透過5G網路，多機採集現場訊號，並將採集到的內容快速進行回傳，零時差觀賞線上與線下演唱會，打破實體演唱會的時空限制，消費者也不再受限導播的單一視角，讓演唱會型式有了全新變革，提供粉絲與偶像多視角、零距離的觀影體驗。 因應5G世代，Gt TV全面改版，在介面、內容和終端三面向進行升級。介面色系改成洗鍊沉穩的黑色，提升質感；增加「首頁影音推薦」、「我的最愛」功能，消費者可即時掌握最新資訊，客製化收納自己喜愛的內容。內容方面，推出「5G Zone」專區，主打明星多視角直播演場會、4K高畫質兒童劇團等精彩內容。跨螢及大螢幕是串流影音的趨勢，在終端方面，除可透過手機、平板收看，同時新增BenQ、SAMPO、PHILIP、AOC等大廠的智慧電視，消費者不必外接電視盒，即可讓電視連上網，下載更多的應用程式APP，輕鬆觀看多元的串流影音服務。

(工商 )