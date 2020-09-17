關鍵評論網媒體集團聯手日本ZAIKO，跨國共同跨足票券與線上售票直播市場，16日宣佈推出新的活動票券平台「Taketla 拿票趣」，提供實體票券與線上直播票券服務，讓日本與台灣兩地舉辦的活動，可以跨越國界與旅遊禁令，一起參與。

Taketla拿票趣取台語「拿去啦」的發音，將票券儲存於雲端，活動參與者只要登入網站即可取票，主辦單位也只需要在使用者的行動裝置上滑動，即完成驗票程序。同時提供線上直播票券服務，只要主辦單位在活動現場設置直播設備，即可透過「Taketla 拿票趣」的直播票券服務，讓消費者能付費在線上觀賞直播。

ZAIKO 執行長暨共同創辦人Malek Nasser表示，這是ZAIKO在海外合作首例，期待能為消費者帶來線上線下交互體驗的全新體驗。在近日疫情期間，已為南方之星、東京事變等樂團提供付費線上演唱的票券服務。

關鍵評論網媒體集團執行長鍾子偉表示，與日本售票平台技術合作，象徵TNL Media Group很重要的下一步，成為提供數位內容與技術服務的華文平台。目前平台上已有TNL Media Group旗下定期舉辦Podcast Club聚會、TEDxDongWuU 年度大會等。

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