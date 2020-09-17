丁允恭爆發醜聞，監察院長陳菊表示，當初丁會出任行政院副發言人，是賴清德看中他的才華，並非自己提拔，對於Y女聲稱的陳情信完全不知情。對此，資深媒體人陳揮文表示，若真有其事，不相信陳菊不知道，如果陳菊說謊、甩鍋，「我要求陳菊下台」。

陳揮文在政論節目《新聞大白話》中指出，陳菊是總統蔡英文最重要的政治盟友，2005年高雄捷運發生暴動，泰勞把宿舍燒了，當時勞委會主委就是陳菊，她到友台接受專訪，「當然又開始甩鍋啦」，說這些外籍移工有個有力人士，阿扁臉都綠了，「有力人士那是誰啊，一定不是國民黨的嘛，誰是有力人士在吃外勞這塊」，後來陳菊就開始拗，不是那個意思什麼的。

至於丁允恭事件，陳揮文質疑陳菊是否有拿到陳情信，拿到後做了什麼處理？強調不是要跟陳菊對著幹，「有這麼難嗎？陳瓊華不就是你以前高雄市政府秘書處的處長嗎，不是一天到晚在罵韓國瑜嗎，罵到升官欸，你看多厲害」，就叫幕僚查，2017年有沒有一個當過民進黨主席的人轉給你，「如果有的話我不相信你會忘記啦」！

陳菊說沒收到陳情信，「我是打一個大問號」陳揮文表示，如果陳菊今天出來講說，我就是沒收到，「那我也認了，因為我也沒證據啊」，但如果陳菊是知情的，然後說謊、甩鍋，「我要求陳菊下台」。

陳揮文也提醒Y女，如果有其他證據，2017相關的東西轉給誰，因為週刊爆料提到，陳菊有告誡丁允恭要妥善處理男女關係，就表示她知道嘛。

(中時新聞網)