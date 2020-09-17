台南鹿耳門聖母廟800年首度環台遶境，並於17日清晨抵最北基隆。（吳康瑋攝）

台南土城正統鹿耳門聖母廟800年第一次環台祈福繞境活動於17日上午7點30分鑾駕抵達基隆市海洋廣場，基隆市前議長、現任議員宋瑋莉恭迎鑾駕，將背媽祖鑾轎前進到港西街，媽姐慈悲濟世精神，將保佑基隆市國泰民安丶風調雨順丶民生樂利丶百業興旺。

鹿耳門聖母廟800年来第一次舉辦媽祖環台遶境祈福话動，是今年宗教界—大盛事，遶境所及，信眾人山人海，祈望媽祖神恩廣被，護佑萬民，世界早日脱離新冠疫情困擾，早曰恢復秩序，民生樂利，過好生活。

宋瑋莉説，恭逢媽祖遶境盛會，她有幸在今早從海洋廣場背鑾轎，經基隆車站，前進到港西街，媽袓鑾駕隊伍綿延数公里，萬眾—心求平安。她說，正統鹿耳門聖母廟位於臺灣臺南市安南區土城，是一座主祀天上聖母的廟宇，是當地公廟丶大廟。

宋瑋莉表示，鹿耳門聖母廟重要的大型宗教活動「土城香（土城仔香）」，於2013年1月28日公告為臺南市「直轄市定民俗及有關文物」，她說，今天適逢關龕門中元祭最後一天，希望媽祖也能保祐全市都能平安健康。

(中時 )