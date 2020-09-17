春風化雨沐9月，基隆市教師節表揚大會在海科館溫馨登場。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

為慶祝今年的教師節，基隆市政府特別在16日晚間於海科館遺址廣場舉辦全市教師節表揚大會，市長林右昌也親臨盛會，祝福所有教師佳節愉快，此次表揚大會共258名老師接受表揚，伴著月光與徐徐的海風，現場氣氛溫馨且隆重。

基隆市政府在今年的敬師月中，除了以「學習-一輩子的旅程，老師-我最重要的旅伴」為主題拍攝教師節影片，並致贈全市每位教師300元的敬師禮券，辦理臉書留言傳愛活動，提供學生對老師表達感謝的平台等，晚間在海科館遺址廣場舉辦的全市教師節表揚大會，更是一系列活動的最高潮。

林右昌首先肯定教育處將活動場地移到海科館的創意與用心，也代表莘莘學子向獲獎教師們表示感謝，並強調花在教育的心力永遠不嫌多，過去5年來市府一直努力做老師最堅強的後盾，相信所有教師都把教育工作視為畢生職志，也希望老師們一起與市府努力、為孩子加油。

今年獲得師鐸獎為暖暖高中王欣怡老師，王欣怡老師在擔任輔導組長及導師期間，幫助學生建立自信，讓迷路的孩子找到自己的天空；至於獲得教育奉獻獎的李治平老師，自退休後投入童軍活動長達40餘年，無私奉獻及持續栽培後進童軍領導人的精神，甚至有「基隆貝登堡」的美稱。

在40年資深優良教師中，張簡秀金校長推動品德教育、自我領導力教育不遺餘力，蕭玉盞校長則積極發展學校在地化特色課程，兩位校長分別透過品德、特色課程，讓學生自我探究從而形塑處事態度。

至於獲得杏壇芬芳獎的建德國中林月華老師，透過籃球隊引導學生團隊互動、練球，讓迷失自我的學生找到方向，甚至成為籃壇亮眼新秀；基隆高中吳惠琴老師，利用課餘時間進修越南語，協助新住民小孩學習中文，並扮演和越南籍媽媽溝通的橋樑，春風化雨沐九月，敬師月的所有榮耀是屬於全市教師的。

表揚大會開場邀請教師弦樂團進行不同曲風的演奏，中場邀請啄木鳥合唱團演唱隱形的翅膀，比喻老師就像學生的翅膀，協助學生展翅高飛，獨立出行的力量，精心的安排，讓所有受獎教師們都能夠盡興而歸。

(中時 )