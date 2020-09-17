車行路口須停讓，瑞芳警火車站前交通快閃。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

交通部訂定每年9月第3週為「交通安全周」，新北市瑞芳警分局為呼籲民眾重視交通安全，並配合主題「路口停讓行人」，於16日上午在瑞芳火車站前辦理交通宣導有獎徵答發送宣導品快閃活動。

瑞芳警分局表示，本次活動主要宣導汽車行經路口，行人穿越道或轉彎時須停讓行人；行人不得任意穿越道路，並應遵守交通標誌、標線、號誌等交通安全觀念。

交通部統計分析近年來全國交通事故，自9月份起學校開學後，因家長騎乘機車接送學童上下學，或大學生騎乘機車往返學校，導致機車死傷人數向上攀升。為提醒民眾加強重視交通安全，交通部規劃自今年起，每年9月第3週為「交通安全週」，首年度則以「路口停讓行人」為主軸，透過各種管道，向社會傳達交通安全理念。

瑞芳警分局長陳忠龍表示，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車距離行人1個車道寬、約3公尺，作為取締認定基準，並為確保用路人安全，將持續滾動式檢討交通執法策略，針對各重點路、時段機動調整勤務作為，來達到最佳交通品質。

(中時 )