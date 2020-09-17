中國短視頻App抖音(TikTok)近來一波波新聞炒得沸沸揚揚，先是美國總統川普以收集個人資訊和危害國安為由，下令禁止抖音和微信，指控大數據將回傳到中國手中，抖音除非在9月20日前出售，否則將在美國禁用，此亦為美國清潔網路行動之一部分。隨後部分國家如印度政府也發起禁令。

抖音為求生存開始尋求買家，先有沃爾瑪、然後是微軟，近一周竄出甲骨文。抖音拉進甲骨文傳有政治因素考量，因甲骨文老闆與川普交好。另這三家公司除了沃爾瑪，其餘兩家皆為世界級軟體公司，此也指出美企劍指抖音的目標所在；如同輝達搶下安謀，並不在於流傳的IP政策轉變或是IP權利金將調高，會影響一籃子IC設計台廠等，主要著眼點應是在於強化輝達「本業」，美企軟體公司劍指抖音的也是關乎本業的強化。

抖音截至去年底有約5億用戶，月活躍用戶近7000萬名，有八成多收入是來自於廣告。抖音除了手中握有用戶提供第一手的大數據，更重要的在於獨家的廣告投放技術，以其演算法對大數據進行精算，並憑藉機器學習技術，對用戶喜好進行精準的廣告投放。此亦為抖音用戶過去不斷暴增原因，除了短視頻容易分享，另根據用戶瀏覽紀錄或搜尋紀錄等數據，強力推放內容和廣告，切入用戶需求。

然中國政府亦了解此中要點，日前公布技術出口新規定，將抖音的演算法列為在技術出口或企業併購時，必須得到中國政府特許，方可放行。使得抖音在甲骨文正式進行收購申請之後，投資審查的卡關與否重點，主要在於演算法技術如何轉移、或要不要轉移的問題，另幾乎確定所有數據都將留在美國。

美國財政部的外國投資審議委員會(CFIUS)目前正在審查甲骨文的送件，而20日的交易期限相當急迫，川普已表明不會延期，該交易破局的機率相當高，抖音很可能在美國消失。抖音母公司字節跳動亦曾表明不會出售演算法。

除了演算法之外，甲骨文如果獲得抖音，將可擺脫其惱人的第三方數據問題，即用戶隱私權問題，甲骨文將從抖音獲取第一方數據的擷取入口。行銷人員先前使用甲骨文數據來瞄準和測量廣告投放，其中也包括了使用第三方數據來為廣告投放創建民眾草圖概要的數據經紀業務。但是加州或歐洲的隱私權法律限制了對民眾第三方數據的使用，谷哥和蘋果也在收緊使用用戶個人數據來進行或測量廣告投放等行為。第一方數據直接從同意分享數據的用戶中收集資訊，對於行銷人員來說越來越重要，有了抖音，甲骨文將可以潛在地利用第一方數據，更好地與臉書和谷哥競爭。

然而甲骨文長期以來在數位廣告產業保持中立性地位，本身也沒有經營任何付費媒體，旗下的行銷公司僅在於確保投放廣告是否被真人所檢視而非造假。如果真的入手經營抖音廣告業務，過去中立性地位勢必有所調整。

(時報資訊)