想要入手PS5嗎?Sony Interactive Entertainment(SIE)今日宣布備受期待的次世代家用遊戲主機PlayStation 5的上市日期和價格詳情。 SIE並公布PS5遊戲陣容包括《Final Fantasy XVI》、《Fortnite》、《Hogwarts Legacy》以及新《God of War》。

SIE指出,PS5將於11月12日於七個主要市場:美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞、紐西蘭、日本和韓國推出,並將於11月19日於全球市場,包括歐洲、中東、南美、亞洲和南非在內的其他地區推出。 PS5數位版的建議零售價為US$399.99 / ¥39,980 / €399.99,而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5建議零售價為US$499.99 / ¥49,980 / €499.99。預購活動將於18日開始於特定零售商店展開。

PS5上市時程。(SIE提供/黃慧雯台北傳真)

兩款PS5型號均利用相同的客製化CPU和GPU來處理高達4K的高分辨率畫面,同時均配備1同樣超高速的SSD及整合式I/O,可提供超快的加載速度。兩款PS5均透過DualSense無線控制器和3D 音效技術提供了更深刻的沉浸感,無論選擇哪一款PS5,玩家都將享受到同樣的革命性遊戲體驗。

Sony Interactive Entertainment總裁兼CEO Jim Ryan表示:「自去年我們第一次發布次世代主機以來,得到了全世界開發人員和遊戲迷的熱烈支持,這確實令人感到欣慰。現在距離PS5發售僅兩個月的時間,它將提供新一代的體驗,超越了玩家對遊戲視覺、觸覺、聽覺和遊玩方式的期望。我們迫不及待想讓粉絲們在11月上市時,親身體驗PS5驚人的速度、沉浸感和令人驚嘆的遊戲。」

SIE今天也發布了PS5即將推出的幾款新遊戲,令遊戲陣容更強大,其中包括:《Devil May Cry 5 Special Edition》 (Capcom)、《Final Fantasy XVI》 (Square Enix) 、

《Five Nights at Freddy’s Security Breach》(Steel Wool Studios and ScottGames)、《Hogwarts Legacy》 (Warner Bros. Games)、A new 《God of War》 title (Santa Monica Studio)。

包括《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Call of Duty: Black Ops Cold War》和《Demon’s Souls》等即將登陸PS5的遊戲,標誌著PlayStation史上最佳的陣容,將帶來獨特且豐富的遊戲體驗。 SIE Worldwide Studios的PS5獨佔遊戲將以建議零售價US$49.99至US$69.99 (RRP)推出。

為了支持PlayStation 4社群在準備好時過渡到次世代,SIE將推出幾款獨佔遊戲的PS4 版本,包括《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Sackboy A Big Adventure》和 《Horizon Forbidden West》。雖然這三款遊戲在設計上均充分利用了PS5及其獨特的次世代功能,例如超高速SSD和DualSense無線控制器,但PS4玩家在加入時也將能享受這些體驗。PS4數位版本包含可在兩款PS5主機上免費升級,而這些遊戲的PS4藍光版本則可在搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5上免費升級。

此外,SIE今日也宣布了PlayStation Plus Collection,這是定義了PS4世代的精選遊戲陣容,將提供PS Plus會員在PS5下載並遊玩。 PS Plus Collection集合多款廣受好評的遊戲,包括《Batman Arkham Knight》、《Bloodborne》、《Fallout 4》、《God of War》、《Monster Hunter: World》、《Persona 5》等等。

SIE並宣布與PS5主機同步發售的周邊產品,價格如下:DualSense無線控制器(單獨購買) – US$69.99 / ¥6,980 / €69.99 ;PULSE 3D無線耳機組 – 帶有3D音效支援和雙降噪麥克風 – US$99.99 / ¥9,980 / €99.99 ;HD攝影機 – 帶有1080p雙鏡頭,供玩家播放精彩的戲時刻同時讓自己置身其中– US$59.99 / ¥5,980 / €59.99;媒體遙控器 – 輕鬆瀏覽電影和串流服務 –US$29.99 / ¥2,980 / €29.99。DualSense充電座 –便捷地為兩個DualSense無線控制器充電 – US$29.99 / ¥2,980 / €29.99。

