女星凱莉與小鬼一起主持17直播《趣你的娛樂》，不僅在節目培養出極佳默契，也因此成為好朋友，而昨天小鬼黃鴻升逝世噩耗傳出後，讓凱莉心情久久不能平復，更難過PO文哀悼小鬼：「可惡你這次成功嚇到我了」。

凱莉回憶起與小鬼的過往種種，她表示除了平時主持搭檔嘻鬧之外，兩人私下更像一對外星兄妹，總愛拿假設問題瞭解或考對方，也讓她發現小鬼是個用心跟大家相處的哥哥，她回憶起之前買了底片相機跟小鬼炫耀時，沒想到反被嘲笑：「妳不會用啦」，也讓她不認輸的拍了兩張，沒想到照片洗出卻都沒有對焦，如今竟變成最珍貴的寶物，也讓她感嘆：「還好那一刻我紀錄了你的那一刻，所以在我的世界裡你就是永生的，嗯永生的」。

而她也PO出兩段與小鬼的影片，一部只見她嚇小鬼嚇不著，另一部則是她被小鬼嚇的放聲尖叫，對於小鬼突傳驟逝噩耗，也讓她感嘆：「可惡你這次也成功了」，此外更向小鬼喊話：「你讓我們好像活在一個荒謬版本的平行宇宙，可是沒關係我們來扛，你在另一個世界要好好的喔」，一席話讓網友為之鼻酸。

對此網友紛紛回應：「妳要連鬼哥的份一起加油，也要照顧好自己」、「真的沒辦法接受，只能說服自己他只是睡著了」、「為什麼上帝要捉弄他，也綜藝玩很大沒有他怎麼辦」。

(中時新聞網)