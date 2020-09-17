女星凱莉與小鬼一起主持17直播《趣你的娛樂》，不僅在節目培養出極佳默契，也因此成為好朋友，而昨天小鬼黃鴻升逝世噩耗傳出後，讓凱莉心情久久不能平復，更難過PO文哀悼小鬼：「可惡你這次成功嚇到我了」。

凱莉回憶起與小鬼的過往種種，她表示除了平時主持搭檔嘻鬧之外，兩人私下更像一對外星兄妹，總愛拿假設問題瞭解或考對方，也讓她發現小鬼是個用心跟大家相處的哥哥，她回憶起之前買了底片相機跟小鬼炫耀時，沒想到反被嘲笑：「妳不會用啦」，也讓她不認輸的拍了兩張，沒想到照片洗出卻都沒有對焦，如今竟變成最珍貴的寶物，也讓她感嘆：「還好那一刻我紀錄了你的那一刻，所以在我的世界裡你就是永生的，嗯永生的」。

在 Instagram 查看這則貼文

我已經無法具體述說你有多溫暖多好﻿ 和相對的遺憾﻿ 因為再怎麼說﻿ 總覺得怎麼少﻿ 但是想要努力﻿ 因為我要在記憶最猶新的時候﻿ 把你化成文字生存下來﻿ ﻿ 那些節目同隊主持搭檔的嘻嘻鬧鬧就不說了﻿ 私下的我們很像一對外星兄妹﻿ 兩個人最愛拿假設問題來瞭解或去考考對方﻿ 我記得你用了回家會不會馬上洗澡這個問題﻿ 開啟我們搭檔的初步認識檢測﻿ 沒想到這個方式讓你好瞭解我﻿ 每次被猜中的時候﻿ 都會覺得你真的是很用心跟大家相處的哥哥﻿ ﻿ 第一張照片是我買了底片相機﻿ 開開心心的跟你炫耀﻿ 你說：妳不會用啦！﻿ 我就馬上不認輸的拍了兩張﻿ 過了好多天照片洗出來發現﻿ 果然我又被你猜中了﻿ 兩張扎扎實實的沒有對焦﻿ 竟然會變成最珍貴的寶物﻿ 還好那一刻我紀錄了你的那一刻﻿ 所以在我的世界裡你就是永生的﻿ 嗯永生的﻿ ﻿ 然後後面的兩段影片﻿ 一直存在手機沒有發﻿ 一個是我嚇你嚇不著﻿ 一個是你確確實實的嚇到我了﻿ 可惡你這次也成功了﻿ ﻿ 你讓我們 好像活在一個荒謬版本的平行宇宙﻿ 可是沒關係﻿ 我們來扛﻿ 你在另一個世界要好好的喔﻿

凱莉KaiLi（@kailiofficial）分享的貼文 於 張貼

而她也PO出兩段與小鬼的影片，一部只見她嚇小鬼嚇不著，另一部則是她被小鬼嚇的放聲尖叫，對於小鬼突傳驟逝噩耗，也讓她感嘆：「可惡你這次也成功了」，此外更向小鬼喊話：「你讓我們好像活在一個荒謬版本的平行宇宙，可是沒關係我們來扛，你在另一個世界要好好的喔」，一席話讓網友為之鼻酸。

對此網友紛紛回應：「妳要連鬼哥的份一起加油，也要照顧好自己」、「真的沒辦法接受，只能說服自己他只是睡著了」、「為什麼上帝要捉弄他，也綜藝玩很大沒有他怎麼辦」。

哀悼小鬼「存在感不是一般的大」賈靜雯：討厭你這樣的告別

小鬼黃鴻升猝逝 12年心血潮牌吐他真實面宣布「無限期店休」
原本想35歲結婚 小鬼突改口「絕不娶」溫柔內幕讓人心碎

(中時新聞網)

#小鬼 #凱莉 #黃鴻升 #小鬼猝逝 #黃鴻升過世