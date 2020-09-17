中市高爾夫球賽事接力登場，以賽代訓提升選手競爭力。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府積極推廣多項高爾夫運動，提供9至24歲青少年選手切磋球技的「台中市青少年高爾夫巡迴賽」，昨日在霧峰高爾夫球場圓滿落幕。運動局表示，後續預計有10月23日登場的「議長盃高爾夫錦標賽」、11月12日的「市長盃業餘高爾夫錦標賽」，盼透過持續舉辦賽事，以賽代訓，提升台中高爾夫選手競爭力。

「台中市青少年高爾夫巡迴賽」由運動局指導、台中市體育總會高爾夫委員會舉辦，昨日運動局代表前往霧峰高爾夫球場為選手頒獎，肯定年輕選手優秀表現，盼持續精進球技，未來在高爾夫球壇大放異彩。

運動局表示，市府積極推廣高爾夫運動，透過中華民國高爾夫協會與台中市體育總會高爾夫委員會合作，辦理多項高爾夫活動，今年已針對國小7至12歲學童，舉辦「109年全國小學高爾夫6月錦標賽」，以及為9至24歲青少年選手舉辦的「台中市青少年高爾夫巡迴賽」。

運動局強調，今年預計10月23日辦理「議長盃高爾夫錦標賽」、11月12日舉行「市長盃業餘高爾夫錦標賽」，以賽代訓，提升台中高爾夫選手競爭力。

(中時 )