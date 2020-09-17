根據美國媒體的報導，湖人超級巨星詹姆斯連續16季入選年度最佳陣容，超越了所有耆宿，成為NBA史上第一人。

詹姆斯今天在NBA公布的年度最佳陣容當中獲得全部100張第一名選票，以最高500分成為年度最佳五人，而且連續16個球季入選年度最佳陣容，超越年度空難過世的湖人退役名將布萊恩、「天勾」賈霸、布萊恩和鄧肯，升至歷史首位。這16次最佳陣容中，詹姆斯13次入選年度第一隊、2次年度第二隊，以及1次年度第三隊，13次年度最佳五人同樣聯盟史上新猷。

本季例行賽詹姆斯打了67比賽，平均上場時間34.6分鐘，繳出25.2分、7.8籃板、10.2助攻、1.2抄截的數據。季後賽更是率領球隊擊敗拓荒者和火箭，將與金塊爭奪西區冠軍。

除了詹姆斯之外，安東尼戴維斯也入選年度最佳五人，這是湖人隊史上第13次出現同隊兩名隊友攜手入選年度最佳陣容，也是自2006-07賽季的太陽納許和史陶德邁爾之後，首次出現隊友一起入選年度最佳。

東契奇是獨行俠隊史上第2位入選年度最佳五人的球員，隊史第1人是「德國司機」諾維茲基，東契奇也是獨行俠隊史上第3位入選最佳陣容的球員，除了諾威茲基外，還有納許。

此外，東契奇還是自1998-99球季馬刺鄧肯之後，第一位在職業生涯前兩個球季都入選年度最佳陣容的球員。

21歲168天，東契奇成為史上第3年輕入選年度最佳的球員，也是史上第6位在21歲之齡入選年度最佳。倘若沒有受到新冠肺炎疫情影響，依照原定日期（4月15日）結束，東契奇就能超越2005-06賽季的詹姆斯（21歲110天），成為入選年度最佳陣容史上最年輕的球員。

(中時 )