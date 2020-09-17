央視主持人李紅日前「求和說」，以及「China航天」在微博公布航運軌跡路線的時候，竟刻意強調「跨過中國台灣島上空」，引發台灣輿論嘩然，都認為是在挑釁台灣。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆，他當時說，疫情會過去，兩岸回不去。此刻的大陸網民，普遍存在著「仇台」的氛圍。既然仇台言論，在網路上已經成為大陸網友必點讚的因素，加鹽加辣，加下去就對了！

黃暐瀚昨臉書發文表示，很多台灣民眾覺得，中國人（意指中國大陸）仇台，恨台，想滅台，其實，原本並不是這樣的。大陸政權，當台灣是一省，這是政治上的統戰，想統一，不當台灣是國家，這是一種政治態度，倒也不算「仇恨」。為了「統一」，武力配置一直都在，這對台灣是種威脅，台灣人仇中的根源，也就因此而來。

「但大陸民眾呢？大陸民眾原本是怎麼看台灣的」？黃暐瀚指出，很多台灣人不知道，大陸的小學教科書中有一課，叫做：「123到台灣、台灣有個阿里山」！很多大陸人，一直覺得台灣是「寶島」，是「領土的一部分」，上面住的是「同胞」。

黃暐瀚表示，所以，當兩岸開放觀光之後，沒到過台灣旅遊，深怕遺憾終身（不料來過之後，也許終身遺憾），在馬英九擔任總統那幾年，前仆後繼地，來台灣觀光。也因為這樣，看了台灣的政論節目，看了台灣網友的留言，才發現，台灣人，根本不喜歡大陸。

「尤其，這次的新冠肺炎，讓兩岸『人民』離得更遠」。黃暐瀚稱，他當時說，疫情會過去，兩岸回不去。此刻的大陸網民，普遍存在著「仇台」的氛圍。這也就不難解釋，為什麼跟軍事其實並無直接相關的「China航天」，在微博公布航運軌跡路線的時候，要刻意強調「跨過中國台灣島上空」這樣的字樣了。

黃暐瀚感嘆，大陸小編，也是要騙讚的。既然仇台言論，在網路上已經成為大陸網友必點讚的因素，加鹽加辣，加下去就對了！所以李紅會開嘲諷，大陸人人都罵台灣。當然，如他先前所言，台灣「絕大部分」的民眾，根本不在乎大陸仇台，這群人自然不知道，大陸民眾其實並不是一開始，就這樣「仇台」。所謂「天要下雨、娘要嫁人」！既然這趨勢擋不住，又能怎麼辦呢？

(中時新聞網)