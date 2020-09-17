臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

立委蔣萬安有「立院男神」之稱，各項條件皆為一時之選，被藍營支持者寄予厚望，視為下屆台北市長「必勝人選」。網友認為，民進黨唯一能跟蔣拚的，只有「港湖女神」、新科立委高嘉瑜；不少網友更直言：「民進黨不要高嘉瑜，我們要！」也有人認為，若高真因黨內人際關係太邊緣遭排擠無法參選台北市長，那麼回來選基隆市長一定無人能敵。

日前網友在PTT論壇發表《你們覺得高嘉瑜有沒有機會選台北市長阿》一文，寫道：「以她的歷練算夠了，議員、立委都有，人氣、顏值、學歷也很好。國民黨沒意外應該會派出蔣萬安，以民進黨在台北市的版圖來說，派高嘉瑜應該可以取得很多。你們覺得，高嘉瑜有沒有機會代表民進黨參選台北市長阿？」

文章一出，討論熱烈。不少網友直言：「不可能，她本來就孤鳥邊緣人，之前蹭柯讓黨內更不爽她」、「她邊緣人，不可能有機會選台北市長」、「她真的是孤鳥，除了賴清德，她似乎沒跟誰友好」、「孤鳥邊緣人，最多立委」。不少網友疑惑回應：「她在地方上這麼有親和力，為什麼在黨內？」「八卦！！原來高嘉瑜在黨內人和很差？為什麼啊？」讓高嘉瑜「人氣高卻人緣差」說法再度浮上檯面。

對此，不少網友為高嘉瑜大抱不平，留言表示：「民進黨不要高嘉瑜，我們要！」「憑什麼高嘉瑜不能選台北市長？」「高嘉瑜出生基隆，回來選基隆市長一職，我投妳」、「高嘉瑜比陳時中有贏面多了」、「吳怡農已經輸蔣萬安一次，高嘉瑜有贏面多了」、「慢慢等，總有一天會輪到她的」、「她沒靠山」。

(中時新聞網)