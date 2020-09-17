黃鴻升（小鬼）16日驚傳不幸消息，意外猝逝家中，好友阿喜（林育品）昨在工作途中得知惡耗不願相信，與工作伙伴們痛罵是網路流言，沒想到下一秒看著各自手機上傳來的訊息，遊覽車瞬間靜默一回兒壓抑不住悲慟的哭泣聲，「沒有人相信;是多麼的捨不得跟忿忿不平！為什麼呢？怎麼可以呢」？

回憶之前與小鬼一起到海外工作，由於得離開家好長一段時間，令阿喜非常恐慌，「是你衝到急診室門口去關心生病的我，是你說別害怕，有你在，我們可以一起把工作給做完，是你說下次要再帶我們去吃辣椒螃蟹，是你說合作作品的後續工作我們再一起面對」。

最令阿喜難過的，是前幾天才與小鬼一同錄製《玩很大》，「你一個人在泳池裡撐起所有夥伴，是你帶著我們勇敢摔泥巴，是你在說再見的時候，說下次約起來，現在，你先走去了彼岸，或許是你創造出來的星球比我們更需要你，在下次相遇之前，我們會非常想念你，謝謝你在地球上給我們的美好」。阿喜在社群網站放上一張與小鬼的合照，悼念好友：「兩張你做的怪胎，你說我們很鬧很像海報。你交代我剪輯的小影片我已經上好弱弱的字幕了，鬼導，希望你滿意，希望你不論在哪，一切安好。」

阿喜悲慟好友黃鴻升離世。（翻攝阿喜IG）

阿喜悲慟好友黃鴻升離世。（翻攝阿喜IG）

(中時 )