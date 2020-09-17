地牛翻身！台東09：37規模4.9地震 花東震度最大4級 09:452020/09/17 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東今發生有感地震，規模達4.9。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東部地區今發生有感地震！今天上午9時37分左右，台東附近發生地震，根據中央氣象局觀測，這起地震芮氏規模高達4.9，東台灣明顯感受到搖晃！ 震央在台東縣政府北偏東方37.2公里，在成功鎮附近，深度17.3公里，規模達4.9。 各地最大震度，台東、花蓮4級；雲林、嘉義、台南、彰化2級；高雄、台南、台中、澎湖為1級。 (中時新聞網) #台東 #地震 #地牛翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藕也可以！民雄牛斗山菜藕製藕粉美味又養生 22:012020/09/16 生活 雙北獵地建企業總部 規模最大上看萬坪 15:112020/09/14 財經 颱風紅霞凌晨2時生成！秋老虎到防高溫 南部午後短暫雨 05:202020/09/16 生活 千萬噁爛屋2／才入住就滲水！10年找嘸原因 屋內徒留2米巨洞 07:482020/09/15 社會 07：56花蓮壽豐鄉規模3.0地震 最大震度花蓮3級 08:492020/09/15 生活 升級防疫 喬本生醫推頂級牛樟芝 04:102020/09/16 專題周報 獨》大中華區首家 台中豐邑Moxy酒店長什麼樣看過來 08:182020/09/17 旅遊 想露營不用玩命 網友大推的全台「十大合法露營地」 11:532020/09/16 旅遊 獵地建企業總部 雙北現熱潮 04:102020/09/15 財經要聞 看屋筆記：台南安平水悅灣(個案＋價格分析) 15:532020/09/15 建案開箱-台南 生活熱門新聞 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 時事 終身吃到飽月租60元！台灣之星新方案1規定網戰翻 - 生活 早餐一杯咖啡錯了？醫揭4大壞習慣害你吃出疲勞 - 生活 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 小鬼驚傳滑倒撞到頭猝逝 醫：千萬別小看跌倒致命警訊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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