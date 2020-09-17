東部地區今發生有感地震！今天上午9時37分左右，台東附近發生地震，根據中央氣象局觀測，這起地震芮氏規模高達4.9，東台灣明顯感受到搖晃！

震央在台東縣政府北偏東方37.2公里，在成功鎮附近，深度17.3公里，規模達4.9。

各地最大震度，台東、花蓮4級；雲林、嘉義、台南、彰化2級；高雄、台南、台中、澎湖為1級。

(中時新聞網)

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