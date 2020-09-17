日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）今（17）日以每股55元轉上櫃掛牌，開盤即以大漲103.64％的112元開出，隨後持續走揚，最高上漲119.09％至120.5元，換算抽到股票的幸運兒一張即現賺6.5萬元，蜜月行情超甜蜜。

日本Kura Sushi於2014年在台成立子公司「台灣藏壽司」，同年開出在台首店，2016年起展店加速，去年6月更名「亞洲藏壽司」、並於6月28日登錄興櫃交易，轉上櫃後實收資本額將自3.78億元增至約4.49億元。

受新冠肺炎疫情衝擊、展店初期費用高影響，亞洲藏壽司2020年上半年營運轉虧，每股虧損0.4元。不過，隨著來客數回溫、展店效益顯現，8月自結合併營收創2.44億元新高，月增9.21％、年增30.46％，累計前8月合併營收14.78億元、年增12.51％，續創同期新高。

亞洲藏壽司財務長田村和也表示，因店鋪投資成本較高，營收規模將顯著影響獲利表現，公司在展店初期便認列大部分費用，壓抑短期獲利表現。不過，為確保未來獲利成長空間，將維持積極展店方針，並持續致力提升獲利表現。

亞洲藏壽司表示，完成掛牌上櫃後將擁有更充裕資金，加速推動展店及拓展海外市場計畫，未來除了百貨商場店外，也會逐步將展店重心轉向街邊店，鎖定擁有足夠人口、但餐飲業或商場尚未飽和區域發展，維持每年5～10家的展店速度。

亞洲藏壽司今年展店速度持續加速，已陸續開出三重捷運路、高雄草衙道、竹北文興、宜蘭新月、新莊宏匯、信義ATT及台南Focus等7家店，將全台店數推增至29家。近期再公告取得台中市西屯區、台北捷運松山線中山站商場使用權資產，意味將再籌設2家新店。

亞洲藏壽司預期，今年底全台店數可望突破30家，首階段目標為3年內將全台門市拓增至50家以上。同時，公司亦將審慎評估海外市場，鎖定中國、東南亞等海外市場，目標3年內在海外開出首間門市，朝長期在亞洲地區達200家店目標前進。

(時報資訊)