根據歷史經驗，陸股第四季行情幾乎年年都有，2009~2019過去十年，上証指數第四季平均單季累積漲幅達7.51%。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，受惠資本市場國際化，A股估值凸顯，底部扎實，由於中國宏觀流動性仍偏寬鬆，基本面回升跡象已現，在無風險利率下行下，股市較債市及房市更獲青睞，A股未來持續看好。在類股表現上，7月30日中國中央政治局聚焦「國內大循環」，「內需消費」將支撐經濟擴張，消費產業將是領航者。

葉宇真表示，中國經濟基本面持續觸底回升，8月份反映需求的中國製造業採購經理指數(PMI)為51%，連續6個月站在50%的榮枯線上方，伴隨著7月PPI上揚至-2.4%以及工業企業庫存進一步回落至7.4%，顯示企業信心進一步恢復，更具體的說總需求正在逐步擴張，在疫情未解之際，躍居全球表現最好的經濟體，中國經濟回溫已是顯而易見，這也成為A股「有基之彈」有利的支撐。

葉宇真表示，從市場交易熱度亦可看出A股多頭格局穩定。近期A股每日成交金額一度突破兆元人民幣大關，雖近日量能減少，但仍維持高位；融資融券餘額續創近期最高，槓桿資金持續增加。就評價面分析，當前A股本益比距離2015年7月的高點，仍有一大段距離；另外，當前A股總市值佔GDP的比重僅約52%，維持80%的安全線內，顯示A股仍具投資價值。

葉宇真指出，2020年是十三五規劃收官之年，10月中國五中全會將制訂十四五規劃，估「國內大循環」仍是基調，將有二大施政相標：一、刺激內需：短期基建地產穩增長手段有不可替代性，但中長期來看，消費主導的作用將強化；二、產業升級：鼓勵創新，加快核心技術研發，保有供應能力，將加快推動新型消費轉型與升級。消費產業業績成長性明確，財報相對透明，是潛力最看好的類股。

(時報資訊)