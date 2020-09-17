美國國務院當地時間17日宣布，管轄經濟、能源以及環境的國務院次卿克拉奇（Keith Krach）將於今日訪問台灣，這是美國國務院自1979年以來訪台官員的最高層級。

美國國務院發言人歐塔加斯今天對外表示，克拉奇訪台行程包含出席19日前總統李登輝告別禮拜。她還表示，美國將透過共享政治與經濟價值，維繫與台灣的緊密關係和其蓬勃民主，來緬懷李總統政治遺產。我方外交部也已對此事證實，並表達歡迎。

不過美國此舉也引來大陸強烈的不滿。陸媒《環球網》就發布時評，表示美台繼續用「切香腸」的方式來擴大雙方關係的空間、增加美對台軍售，迫使北京吞下這些變化的苦果。文章批美國不斷，讓整個地區的不確定性增加，使局勢劇變的風險越來越大。

大陸外交部發言人汪文斌日前也曾表示，陸方堅決反對美台官方往來，並強調「一個中國」原則是陸美關係的政治基礎，我們敦促美方恪守“一個中國”原則和陸美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來。

(中時 )