藝人「小鬼」黃鴻升在家中猝死，引發各界關注，他的緋聞女友「啦啦隊女神」峮峮也在臉書發長文悲痛認愛，更有不少網友在其臉書上留言替她安慰與打氣，但卻有一名網友惡劣的留言「你炮友死翹翹了。」頓時引起網友公憤展開肉搜，有網友發文表示該名惡劣網友疑似為海巡官兵，經海巡署立即清查後確認對方根本為假帳號，對公開對其不當發言影響海巡聲譽予以嚴厲譴責。

雖然小鬼與峮峮早傳出熱戀消息，但雙方並未公開承認，但外界還是都給相當祝福，因此當昨天小鬼死訊傳出，就有大批網友湧進峮峮臉書粉絲團留言安慰她，而且紛紛替她加油打氣。

峮峮昨天深夜發長文、曬黃鴻升側睡照悲痛認愛，峮峮透露，小鬼日前才說「我們不要結婚好嗎？」原來小鬼就怕他未來如果「怎麼了」，峮峮可以不用負責任，還可以是一張白紙嫁給別人，

未料該名網友嗆卻用惡劣言詞嗆峮峮，立即引發網友暴動公憤，立刻展開肉搜，一度爆料他是海巡官兵，甚至連職級單位與號碼都被揭露，大頭照也四處瘋傳。海巡署得知後立刻要求單位清查，事後發現根本沒有這名網友資料，因此懷疑是假帳號。但海巡署還是對這種不當發言，予以嚴厲譴責。

(中時新聞網)