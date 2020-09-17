「小鬼」黃鴻升昨（16日）上午被發現倒臥北投家中，當時他已無呼吸心跳，小鬼驟逝消息震驚各界，不過小鬼死訊才曝光沒多久，他的維基百科就被網友惡意竄改，讓眾人看完心寒，同時也觸動維基百科啟動「半保護」機制，避免再度遭網友惡搞。

「小鬼」黃鴻生的維基百科被惡搞。（圖／取材自維基百科）

黃鴻升死訊震驚各界，享年36歲，就有網友第一時間到維基百科查小鬼的資料，根據《三立新聞網》報導，沒想到卻有網友發文指出，他卻看到黃鴻升的名稱被改成「阿彌陀佛」、「南無戰鬥陀螺」等詞。

讓網友直呼感嘆，惡搞真的很不尊重人「太扯了」、「真的心寒」、「非常缺德」，不過惡搞也觸動維基百科啟動「半保護」機制，為了避免黃鴻升的頁面遭到破壞，目前已停止讓網友任意更新資訊，預計將到9月23日凌晨5點13分才會解除。

維基百科啟動「半保護」機制，避免小鬼的資料被亂改。（圖／取材自維基百科）

黃鴻升昨天上午被爸爸發現倒臥家中，當下他已四肢僵硬、沒有氣息，白髮人送黑髮人的痛，令人鼻酸，而檢警相驗遺體，初步排除外力介入，檢察官將在明天解剖釐清死因，家屬今將開會討論後事，最快明天架設靈堂。

(中時新聞網)