小鬼驟逝！蘋果「跌倒偵測」功能爆紅，網驚喊，可救人性命。（圖／翻攝自蘋果官網）

小鬼黃鴻升昨猝逝家中，享年36歲，警方初步判定是在跌倒後驟逝，但真正的死因還是要等18日解剖後才能得知。而「Apple Watch內建跌倒偵測」功能也引起網友討論，更有人透露，真的救了他一命。

臉書粉專「MacUKnow蘋果中文知識網」昨發文表示，希望大家都平安健康！「Apple Watch」 有內建跌倒偵測功能，在偵測到跌倒且沒有恢復動作後，便會立即自動報警與通知緊急聯絡人，而此功能已經拯救無數人性命！

根據蘋果官網介紹，Apple Watch Series 4 或後續機型在您佩戴手錶時，若偵測到您有嚴重跌倒的跡象，它發出警示聲並出現畫面提示，如果手錶偵測到您沒有動作長達一分鐘，便會自動撥打緊急服務電話。

此事曝光之後，不少網友表示，這個功能很實用，跌倒過一次就知道！另也有許多網友不自覺聯想到小鬼昨猝逝家中的事情，紛紛留言表示，「這個功能，加上今天的新聞，老天真愛捉弄人」、「小鬼如果有帶應該會救他一命吧」。

而之前挪威一名67歲的老人被救護人員發現躺在家中浴室流血，而男子事後受訪時透露，他沒有帶手機到浴室，但摔倒之後，是Apple Watch偵測到自動報警，才救了他一命。

(中時新聞網)