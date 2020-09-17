陸股開盤下挫 深成指微跌0.3％ 09:542020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數開盤下挫，滬指開盤報3,277點，跌6點或0.2％；現報3,269點，跌14點或0.43％；深成指開盤報12,970點，跌40點或0.31％；現報12,968點，跌43點或0.33％；創業板指數開盤報2,551點，跌3點或0.14％。 從盤面上看，有色金屬、水泥、房地產、鋼鐵、電力、煤炭、金融、化工股偏軟；石油股靠穩。 (工商 ) #開盤 #陸股 #現報 #深成指 #下挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股開低走低 滬深兩市跌近1％ 11:502020/09/17 財經 陸股破季線 惟近10年上證Q4平均漲7.5％ 11:362020/09/17 財經 港股開低 恒指開盤微跌49點 10:002020/09/17 財經 《基金》過去10年 上証Q4單季平均累積漲幅達7.5％ 09:432020/09/17 財經 《期貨》三大期指全面開低 10月台指期跌48點 09:092020/09/17 財經 《美股掃瞄》美股消息面：庫存意外增加＋颶風效應 美期油大漲近5％ 11:252020/09/17 財經 台新投信：中証Q4上漲年年有 消費產業出頭天 09:592020/09/17 財經 《港股》美股漲跌互見 恆指開盤小跌 10:512020/09/17 財經 《美股掃瞄》科技股翻黑 標普尾盤轉跌 08:352020/09/17 財經 台積電填息行情失靈 台股重挫逾百點 11:502020/09/17 財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 即時 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 未讀未回變曠職！用Line請假要注意這三點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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