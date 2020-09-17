陸股三大指數開盤下挫，滬指開盤報3,277點，跌6點或0.2％；現報3,269點，跌14點或0.43％；深成指開盤報12,970點，跌40點或0.31％；現報12,968點，跌43點或0.33％；創業板指數開盤報2,551點，跌3點或0.14％。

從盤面上看，有色金屬、水泥、房地產、鋼鐵、電力、煤炭、金融、化工股偏軟；石油股靠穩。

(工商 )