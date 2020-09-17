日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）今（17）日以每股55元上櫃掛牌，開盤後隨即大漲以112元開出，漲幅超過一倍達103.64％，出，隨後持續走揚，最高上漲119.09％至120.5元，抽到股票者現賺6.5萬元，甜蜜大演蜜月慶祝行情。

亞洲藏壽司是日本Kura Sushi在台子公司，2014年在台先以「台灣藏壽司」之名搶灘並開出首店，2019年6月更名「亞洲藏壽司」、並於6月28日登錄興櫃交易，轉上櫃後實收資本額將自3.78億元增至約4.49億元。

自2014年來台，亞洲藏壽司營運目標明確，第一階段目標為在台店鋪數突破50間，並以台灣為據點朝亞洲其他國家發展，長期目標則是展店200家以上。亞洲藏壽司完成掛牌上櫃的重要里程碑後，擁有更充裕的資金推動加速展店計畫及拓展海外市場的計畫，未來亞洲藏壽司除了百貨商場店面外，也會逐步將展店重心轉往街邊店，鎖定擁有足夠人口但餐飲業或商場尚未飽和的區域發展，維持每年5~10間的展店速度，期望在台店鋪可以突破50間。

受新冠肺炎疫情衝擊、展店初期費用高影響，亞洲藏壽司2020年上半年營運轉虧，每股虧損0.4元。不過，隨著來客數回溫、展店效益顯現，8月自結合併營收創2.44億元新高，月增9.21％、年增30.46％，累計前8月合併營收14.78億元、年增12.51％，續創同期新高。

亞洲藏壽司持續加速展店，擴大在台服務範圍，8月除了開設台北信義ATT店外，也看好台南車站站前商圈帶來龐大的休閒觀光人潮及家庭客群，首度插旗台南設立台南Focus店，目前全台店鋪已達29間，預計年底前可突破30間店。

(工商 )