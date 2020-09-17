女團「AKB48 Team TP」16日舉辦新歌記者會，老闆陳子鴻站台力挺，AKB48 Team TP的16位成員穿著最新學院風造型一字排開，團員周佳郁在台上扮演猩猩，相當沒有偶像包袱，但也突然在現場淚崩，她說：「我們團有太多的仙女，自己無法擔任顏值擔當，自己接受度很高，當總監冠甫老師指定我當猩猩的時候，有種想哭的感覺，因為自己的特色被看到，為了好好扮演這個角色，看了好多猩猩的影片快變成猩猩專家。」

陳子鴻上台為女團打氣，對於打造新生代女團訓練、要求管理相當有一套的他，現場感性分享一路以來看著 AKB48 Team TP更壯大，成為才藝品得兼備的偶像，真的非常有成就感。陳子鴻：「我常常鼓勵大家，過程中一定會碰到挫折，但是如果可以超越眼前的難關，代表自己又更加成長了。一直以來AKB48 Team TP是銷售的保證，也預祝這張EP銷售開紅盤。」

(中時 )