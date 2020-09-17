高雄夏季香蕉產量多，導致價格低落，蕉農苦不堪言，高雄市農業局代理局長王正一卻稱，天氣炎熱香蕉口感差，加上農7月普渡台語諧音「招你來」，才導致香蕉滯銷。對此，挺韓菜農林佳新指出背後緣由並批說，供需失衡還莫名奇妙牽扯「招你來」更是蔚為奇觀，難道高接梨也崩盤了嗎？為何單單只有香蕉？

林佳新在臉書酸說，「偉大的航道已經來臨 跟我們農委會一起創造歷史種香蕉吧」，香蕉怎麼了？從「耕鋤」到「去化」到「堆肥」變「土壤改良」，如今農委會又創造與時俱進的新名詞「多元循環經濟利用」。

林佳新指出，今年異常炎熱與驟雨的天氣，導致香蕉成長快速，但並非完全是天候影響，像是莿桐，以前並非香蕉產區，能看到幾塊香蕉園已是難得，但在台農發鼓勵之下，目前香蕉生產面積已達到快1千公頃，有次詢問友人怎麼都在種香蕉，大家都直指與台農發合作的某業者推廣。

近年香蕉保險的推廣，讓多數農民認為香蕉有利可圖，林佳新說，台農發的鼓勵，加上香蕉保險的迷失，導致南部地區大量栽種，今年剛好又出現外銷斷層，導致價格崩落，「我本人真的不意外」，一旦外銷訂單不如預期，轉湧入國內市場在所難免，而台灣的內需往往因差個3%、5%就能暴漲暴跌，政府應想辦法長遠規劃市場與需求量，而非盲目要求政績數量

林佳新指出，在大內宣政策之下，政府只會高調特定人才能享受的外銷香蕉市場，政府沒說的是，國內種植面積與產量正以不對等比例大幅提升，這些多出來的香蕉配套方案就是「多元循環經濟利用」，但在台灣政治優先的現況下，這些對產業的長期規劃好像又變成天方夜譚。

(中時新聞網)