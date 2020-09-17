正當美國防疫以及氣候變遷等科學問題成為今年總統大選焦點問題之際，美國歷史最悠久的科普雜誌《美國科學人》在10月份期刊中公開支持拜登，為創刊175年來首次在總統大選中表態。《美國科學人》強調，打破創刊以來的慣例非常不容易，但不能容忍川普無視科學且將科學政治化，嚴重傷害美國人民。

Scientific American has never endorsed a presidential candidate in our 175-year history—until now.



The 2020 election is literally a matter of life and death. We urge you to vote for health, science and Joe Biden for President.https://t.co/8TlH7shjFn — Scientific American (@sciam) September 15, 2020

據美媒《CNBC》報導，《美國科學人》（Scientific American）社論表示，早有大量證據證明川普拒絕科學與相關證據，嚴重傷害美國人民，「最明顯案例即為應對造成19萬人病歿的新冠疫情，他還抨擊環保措施、醫療健保，以及幫助美國應對相關挑戰的科研機構與研究人員」。

該篇社論稱，川普無法建立健全的國家防疫策略，反而加速了疫情在全美傳播，並且對事實的誤解傷害更深，他欺騙並鼓勵群眾從事危險的行為進而散播病毒，並讓誤信川普謬誤的人們與視病毒為真正威脅的人民之間關係出現嫌隙。

除了針對疫情，《美國科學人》也認為川普否認氣候變遷為事實，並打算中止《患者保護與平價醫療法案》，甚至還打算砍掉國家衛生研究院、國家科學基金會以及疾病管制與預防中心等防疫單位預算。

相反的，民主黨候選人拜登不僅提出控制疫情多項方案，並在競選期間強調氣候變遷影響，並聲稱當選將投入2兆美元計畫讓美國在2035年全美皆為清潔電力發電，獲得不少科學家認同，並認為相關提案有助重建美國聲望。

社論最後指出，雖然川普與其盟友一再嘗試製造障礙，阻礙人民能在11月安全投票，不論是透過親自或郵寄投票，「但我們仍呼籲民眾，此時正是選擇拜登，讓川普離開白宮，畢竟前者願意根據資料與科學標準做出決策。

(中時新聞網)