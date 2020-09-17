瑞芳台二線驚傳預拌混凝土車翻覆 駕駛受困車內 09:552020/09/17 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市瑞芳台二線驚傳預拌混凝土車翻覆，駕駛受困車內。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳台二線驚傳預拌混凝土車翻覆，駕駛受困車內。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市瑞芳台二線驚傳預拌混凝土車翻覆，駕駛受困車內。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市瑞芳區台二線73.5k，瑞濱路口台塑加油站附近，於17日上午9點多，發生一起嚴重車禍，有一台預拌混凝土車翻覆於中央分隔島上，1名駕駛受困於車內，目前影響2線道（雙向各一），新北市消防局接獲通報後，緊急出動3分隊，各式消防車輛7輛，消防人員17名前往搶救，目前正在設法協助駕駛脫困。 現場混凝土灑滿路面、車輛翻倒在中央分隔島上，來往交通也受阻，警消緊急到場後，目前駕駛仍受困車內，消防人員正設法協助駕駛脫困，並用電鋸破壞車體，而詳細事故發生原因，仍待警方進一步釐清。 (中時 ) #瑞芳 #台二線 #混凝土車 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲豹甲車轉不過去遭酸怎麼打仗 十軍團：轉向機故障 15:142020/09/16 軍事 驚險一刻直擊 小貨車起火爆炸 駕駛急忙逃出車外脫困 16:552020/09/15 社會 直擊搶救》國道1五楊高架驚傳死亡車禍 3車連環追撞1死2傷 20:012020/09/15 社會 西濱苑裡運鴨車追撞大貨車 籠破鴨子趁機壓馬路 15:222020/09/16 社會 油罐車翻覆台86國一匝道 駕駛受困搶救中 14:212020/09/15 社會 嘉義最狂阿伯跨雙黃逆向駕駛 下秒鎖車瀟灑離去 網：這高手 22:162020/09/15 社會 自駕公車墊付案 兩度被打回票 04:102020/09/15 地方新聞 雲豹甲車2分鐘試轉7次 終於過彎 04:102020/09/17 社會新聞 小客車突切入慢車道 新竹自行車校隊連環撞5人傷 09:312020/09/15 社會 北美航線吃緊 長榮3艘1.2萬TEU新船啟航 16:332020/09/16 財經 社會熱門新聞 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 新聞 小情侶釣蝦場交疊玩樂 下一秒摔進池中 網：恭喜永浴愛河 - 社會 桌球妹稱單身配對體操男「做開合運動」 遭爆與男友同居中 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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