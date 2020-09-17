新北市瑞芳台二線驚傳預拌混凝土車翻覆，駕駛受困車內。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳台二線驚傳預拌混凝土車翻覆，駕駛受困車內。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區台二線73.5k，瑞濱路口台塑加油站附近，於17日上午9點多，發生一起嚴重車禍，有一台預拌混凝土車翻覆於中央分隔島上，1名駕駛受困於車內，目前影響2線道（雙向各一），新北市消防局接獲通報後，緊急出動3分隊，各式消防車輛7輛，消防人員17名前往搶救，目前正在設法協助駕駛脫困。

現場混凝土灑滿路面、車輛翻倒在中央分隔島上，來往交通也受阻，警消緊急到場後，目前駕駛仍受困車內，消防人員正設法協助駕駛脫困，並用電鋸破壞車體，而詳細事故發生原因，仍待警方進一步釐清。

(中時 )