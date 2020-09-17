美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今天抵台訪問，總統府期盼台美間有更多面向交流討論。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，雙方除就5G、供應鏈、印太戰略等議題展開對話，我方也希望在印太戰略的討論中，針對蔡總統提出的「新南向政策」與美方交換意見。

外交部指出，我方樂見在國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）8月31日宣布將與我方進行經濟對話後，美國務院立即派遣柯拉克來台，與我方討論如何就各項優先領域強化台美經濟合作。

針對「台美經濟與商業對話」，史達偉先前已提出，希望對5G、供應鏈、半導體、能源及印太戰略等議題，跟台灣進行討論。鄧振中認為，這些雖是美方的構想，但對台灣而言也是好事，也可從台美對話中就相關議題的討論，找出協助企業發展的契機。

鄧振中尤其說，台灣的「新南向政策」已做了4年，美國的印太戰略也已宣布2年多，透過這次機會，希望彼此可以勾勒一下，看看將來有什麼可行的合作項目；過去美韓也曾討論過韓國的「新南方政策」，顯見大家都重視東南亞的耕耘，美國可以跟韓國討論，沒理由不能跟台灣討論，台灣也很樂意展開相關對話。

他進一步說，美方的印太戰略是美國總統川普在越南的APEC會議中提出的，主要強調美國要加強在印太地區的經濟活動，像是投入基礎建設、能源建設等，這些是美國的具體目標，而台灣的企業也有優勢，亦即對此區域了解程度較高，加上新南向政策讓台商早已在南向國家發展往來，台灣若能結合美國的資金體系、研發科技優勢，對話中說不定有助台商找到更多商機。

(中時 )