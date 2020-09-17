港股今早微幅開低，恒指開低49點，報24,676點；國企指數開低3點，報9,842點。

騰訊微幅開高0.5港元，報535港元。

阿里巴巴開低0.8％，報270.8港元。

友邦開低1.1％，報80.1港元。

(工商 )

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