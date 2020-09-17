港股開低 恒指開盤微跌49點 10:002020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股今早微幅開低，恒指開低49點，報24,676點；國企指數開低3點，報9,842點。 騰訊微幅開高0.5港元，報535港元。 阿里巴巴開低0.8％，報270.8港元。 友邦開低1.1％，報80.1港元。 (工商 ) #港元 #微幅 #恒指 #港股 #開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》科技股翻黑 標普尾盤轉跌 08:352020/09/17 財經 集邦：伺服器DRAM跌幅 Q4擴大至18％ 04:102020/09/17 證券．權證 台積電除息賣壓湧現 大盤下跌逾60點 09:102020/09/17 財經 《期貨》三大期指全面開低 10月台指期跌48點 09:092020/09/17 財經 2020投資新趨勢 新北場圓滿落幕 04:102020/09/17 投資理財 螞蟻赴港IPO 最快下周獲准 04:102020/09/17 全球財經 央行第三季理監事會 聚焦匯率 04:102020/09/17 財經要聞 花20億確診42例 港府認同成本效益 04:102020/09/17 生活新聞 蘋果新品熱 台指期漲百點 04:102020/09/17 證券．權證 台積電除息失靈 台股早盤開低 09:272020/09/17 財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 藏壽司中籤散戶夢碎 1張現賺20萬竟剩6萬元 - 即時 - 工商 台積電除息賣壓湧現 大盤下跌逾60點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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